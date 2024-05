La salute passa per la Bcc San Giovanni Rotondo. Durante l’Assemblea, in occasione del decennale di Gargano Vita, l’associazione di mutuo soccorso della BCC San Giovanni Rotondo, un’equipe medico sanitaria ha effettuato gli screening cardiovascolari a tutti i soci che hanno voluto sottoporsi all’esame.

“Oggi, in un momento in cui la sanità fa acqua da tutte le parti – afferma il presidente di Gargano Vita, Donato Antonacci – fare prevenzione è fondamentale. Noi andiamo incontro alla gente e abbiamo felicemente aderito al progetto Benessere, Longevità, Salute per promuovere e diffondere corretti stili di vita. Stiamo acquistando un camper per effettuare attività ambulatoriale nelle diverse filiali della Bcc”.

“Diventare soci di Gargano Vita – aggiunge Lucia Gravina, referente della stessa associazione – sono tanti dal punto di vista sanitario perché consente di ricevere rimborsi su tutte le spese sanitarie fino a 400 euro l’anno. Inoltre sosteniamo le famiglie con dei sussidi, soprattutto per i figli dalla scuola primaria fino all’università”.