“La presenza di Antonio Tajani al governo e nel partito è per noi rassicurante. Così come è rassicurante Forza Italia, un movimento capace di avere una credibilità che tutti noi siamo chiamati a difendere e accrescere”. Così il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nel corso dell’iniziativa elettorale azzurra con Antonio Tajani a Bari.

“Forza Italia ha risposto alla mancanza del suo grande presidente puntando su una super organizzazione e su una squadra che ha rivitalizzato il partito. Abbiamo una forza morale unica, e ci rifacciamo ai principi cristiani di fede, speranza e carità. Fede vuol dire innanzitutto fedeltà ai nostri valori etici, e Dio sa quanto c’è bisogno di ripristinare l’etica a Bari. La speranza è quella in un futuro migliore sia per Bari, grazie a un candidato sindaco ipercompetitivo, sia per l’Italia e l’Europa. Un futuro da realizzare attraverso una classe dirigente capace, perché noi non siamo apprendisti stregoni ma apparteniamo al mondo delle competenze. Infine la carità, perché per noi contano le persone, i loro bisogni, la loro sete di giustizia. A Bari, come in Europa, noi vogliamo vincere contro una sinistra che, si divida o cambi faccia, è sempre tristemente la stessa”.