Orrore a San Giovanni Rotondo. Un uomo si è introdotto in un’abitazione di via Matteotti uccidendo un’anziana di 80 anni. Le cause sono ignote. Prima dell’omicidio, la stessa persona avrebbe aggredito due persone in un pianoterra, ma queste ultime sarebbero riuscite ad allontanarlo.

L’uomo, in giro nudo per le strade del centro storico della città di San Pio, sporco di sangue, è stato poi fermato e arrestato dai carabinieri. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.

“Non è un bel giorno per la nostra comunità. Un abbraccio Emanuela e Salvatore“, ha scritto sui social il sindaco, Michele Crisetti rivolgendosi ai figli della vittima.