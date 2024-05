Comunità sconvolta a San Giovanni Rotondo per la morte dell’anziana Rachele Covino, 81 anni, uccisa nella sua abitazione in via Matteotti. I carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile, Fabio Caringi, un uomo del posto fermato mentre si aggirava nudo e ricoperto di sangue nel centro storico del paese garganico. L’arrestato avrebbe provato ad entrare in altre abitazioni al piano terra ma sarebbe stato allontanato. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica e individuare l’eventuale movente.