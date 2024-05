Prosegue a gonfie vele la campagna elettorale di Alfonso Zuccarino, il candidato sindaco della coalizione “Il Buon Paese”. In questi giorni tanti incontri con la gente di Apricena. “C’è molto entusiasmo attorno alla nostra coalizione, sinceramente non me lo aspettavo. Si percepisce un’aria positiva, di cambiamento. La gente mi ferma in piazza e mi fa gli auguri. Non è solo merito mio, di tutta la coalizione, un gruppo di giovani e di donne che non vedono l’ora di dare il proprio apporto. Noi abbiamo un progetto concreto per Apricena. La gente che incontro chiede soprattutto il lavoro, un tema centrale del nostro programma”.

Zuccarino non vuole più vedere “tanti giovani con la valigia in mano pronti ad emigrare. Il mio primo impegno sarà quello di aprire le porte a nuove imprese e nuovi imprenditori per avviare nuove attività produttive. Apricena è strategica: a poche ore da Roma e Bologna, altro che profondo sud. Oggi Apricena è un paese quasi vuoto, in giro poca gente. Tutti che fuggono davanti ad un futuro incerto. Ecco, noi cercheremo di svoltare con iniziative serie. Dare risposte ai cittadini, lo meritano. La gente vuole me”.