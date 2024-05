Prima una chiacchierata d’amarcord sui divani del Cicolella con i suoi ex colleghi parlamentari di ex An Paolo Agostinacchio, suo vicino di banco in Commissione Bilancio, e Antonio Pepe, poi la conferenza in cui ha diffuso il suo amore per la Capitanata.

È un Vittorio Sgarbi molto dialogante quello che si candida alle Europee con i Fratelli d’Italia. Al momento le sue attenzioni sono tutte rivolte alle torri medievali di Varano e al Lago con il suo Idroscalo.

“La sinistra semina odio, e si accinge a tramutare il 2 giugno in una data di polemiche” ha esordito l’ex sindaco di Foggia.

“La sinistra ha posizioni saccenti. Dobbiamo stringerci a Fratelli d’Italia, a Giorgia Meloni, a Sgarbi e a tutti coloro che si impegneranno. Dobbiamo dire no ad una cupola di potere, come la chiama Marcello Veneziani”. Quando è toccato a Sgarbi parlare davanti ai tanti militanti e dirigenti, a cominciare dal coordinatore Giannicola De Leonardis, il gruppo consiliare foggiano, l’onorevole Giandonato La Salandra, Luigi Miccoli, Daria Cascarano, Giuseppe Pedarra, Vincenzo Sarcone e tanti altri, ha ricordato quante volte è venuto a Foggia “per combattere il cancro che ha colpito la cultura di una Europa che ha messo quelle croci in movimento, le pale eoliche”.

“Il paesaggio è perduto, è sacro. Coltivare l’ulivo e la vite è identità e memoria. Nessuna provincia mi è più cara e la sento debole quanto la provincia di Foggia. Troia è circondata da una aggressione di pale eoliche. La Cattedrale è sacra come deve essere sacro il culto di Padre Pio, che è oggi l’icona più diffusa dopo San Francesco. Foggia deve essere nella memoria come un luogo inevitabile. Lucera è un luogo sublime, la mia città ideale, di pittori che ho sollevato dall’oblio, che sento miei. Emanuele Cavalli, Giuseppe Cavalli un fotografo poeta assoluto, Giuseppe Ar nemico giurato di Morandi. Questo rapporto così stretto mi ha portato a sentire per Lucera un affetto di riconoscimento. Ho una consuetudine con la Puglia. Ascoli Satriano è la mia casa, cosa c’è di più bello che portare i Grifoni al livello dei Bronzi o di Paestum? Il Meridionale non è mafia o povertà, ma è la Magna Grecia. Senza Magna Grecia non c’è Europa, voglio che l’Unesco riconosca la Magna Grecia, 40 posti straordinari. Meglio avere il poco e il giusto dalla Meloni che il nulla di Conte”.

E ancora: “La mia presenza a Foggia è per difendere la vostra terra dalla speculazione ignobile delle multinazionali che trattano tutti i luoghi d’Europa allo stesso modo. Qui c’è la violenza terribile e immonda delle pale eoliche. Non votate il nome di un protetto che vi suggeriscono, votare chi si conosce è una buona regola”.

Prossimo impegno del critico d’arte: Romano Vio che nel 1956 realizzò il monumento di Umberto Giordano, per lui splendido. “Ha interpretato uno spirito popolare, Vio meriterebbe di fare un collegamento con Venezia. Il Meridione non è povero, ma diverso. Chi vota me sa che difenderò i luoghi e uno sviluppo compatibile per conservare la forza delle tradizioni, dei cibi, della cultura. Sono andato 5 volte a Guardia San Fraimondi, il paese dei battenti, è quest’anno ci andrò per la sesta volta in 42 anni. È su quello che deve investire l’Europa, su quella forza inaudita. Gli scioglimenti per mafia vanno fatti, ma solo se si accerta la presenza mafiosa. Sciogliere Bari è un errore. Che Emiliano non sia mafioso lo sappiamo tutti, fa dei pasticci. Chi è Decaro? È stato il presidente dell’Anci, se togli il primo Comune d’Italia fai un errore, fai un atto politico. Non ci deve essere la destabilizzazione dell’amministrazione”.