Lo spettro dell’Energas continua ad aleggiare su Manfredonia. Sul tema è intervenuto il candidato sindaco del centrodestra, Ugo Galli, sostenuto dal cartello civico “Manfredonia 2024”, più Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“È del 21 marzo scorso – ricorda Galli – la delibera del comitato Caons, con la quale le associazioni hanno autorizzato l’ingegner Matteo Starace, quale rappresentante del Caons, a conferire mandato all’avvocato Cinzia Barbetti di intervenire, ‘ad adiuvandum’, nel giudizio di appello pendente presso il Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la sentenza del Tar Puglia Bari numero 1694/2019 emessa nei confronti della Lipu ed Energas SpA”.

A parere del candidato “è di fondamentale importanza che tutte le realtà associative aderiscano a tale decisione. Mi rivolgo a loro, agli attivisti e alle attiviste. A seguito dell’incontro diretto di noi candidati sindaci avvenuto presso Casa della Salute e dell’Ambiente si rende necessario, pendendo appunto ricorso innanzi al Consiglio di Stato relativo alla vicenda Energas, che tutte le associazioni di Manfredonia conferiscano in favore di Matteo Starace un mandato per intervenire ad adiuvandum. La partecipazione di tutte le realtà associative di Manfredonia è determinante perché consente di rafforzare la posizione processuale di ultima istanza amministrativa per ottenere il diniego rispetto alla possibilità che Energas si stabilisca sul nostro territorio. Non dobbiamo arretrare di un millimetro, il futuro di Manfredonia è nella cura dell’ambiente e del suo mare”.