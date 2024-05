“Siamo oltre venti parrucchieri tra Foggia e provincia che hanno deciso di unirsi per aprire un centro accademico nazionale acconciatori moda (A.N.A.M). Questa iniziativa collettiva testimonia un impegno condiviso verso l’elevazione degli standard professionali nel settore della bellezza e del coiffeur”. Lo riportano gli organizzatori.

“L’apertura di un’accademia nazionale offre un terreno fertile per la formazione avanzata, la condivisione di conoscenze e l’adozione delle migliori pratiche nella professione. La collaborazione tra professionisti del settore, con esperienze e competenze diverse, può portare a un ambiente formativo ricco e stimolante per gli aspiranti acconciatori. Questa iniziativa non solo favorisce lo sviluppo individuale dei partecipanti, ma può anche contribuire a creare una rete solida e coesa tra i parrucchieri della regione e oltre. La condivisione di idee, tendenze e innovazioni potrebbe rafforzare l’industria del coiffeur a livello nazionale”.

Poi concludono: “Giorno 27 maggio abbiamo organizzato uno show a Manfredonia, Regio Hotel Manfredi, per l’inaugurazione con l’invito di oltre 200 colleghi di provincia, Molise e Basilicata. Faremo uno spettacolo di moda”.