Il coordinatore cittadino di “Con” per la città di Foggia Gianni de Rosa organizza per sabato 25 alle 9 presso Samì (Ente Fiera) un incontro dal titolo “Un Caffè con Michele ed Antonio”. Parteciperanno il governatore della Puglia, Michele Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, candidato alle elezioni europee per la circoscrizione meridionale. Attesi anche il segretario provinciale Rosario Cusmai, il gruppo consiliare comunale e tutti gli amici della lista Con Foggia. L’incontro avrà come tema “La Puglia in Europa”.

“La crescita e il progresso della Puglia in questi anni testimoniano più di ogni altra cosa il lavoro incessante che abbiamo portato avanti su tutto il territorio regionale – scrivono in una nota dal partito -. Il movimento politico ‘Con’, nato per dare un contributo di idee, proposta politica e rappresentanza civica, oggi mette la sua energia e la sua esperienza a sostegno della candidatura di Antonio Decaro candidato per la circoscrizione sud al Parlamento europeo”.

E ancora: “Siamo la prima regione in Italia per capacità di spesa dei fondi europei, abbiamo di recente registrato i migliori dati sulla crescita del Pil e, grazie a un’azione politica realmente incisiva, abbiamo dato impulso alla vivacità del tessuto sociale, economico e culturale che va incoraggiata e incentivata. Eleggere Antonio Decaro per noi significa dare fiducia a un sindaco che ha amministrato per tanti anni un Comune capoluogo in maniera più che virtuosa, e ha saputo guidare l’assemblea dei sindaci italiani con autorevolezza e senso delle istituzioni, facendosi stimare e apprezzare per il suo buon operato e il suo tratto umano. Il movimento civico ‘Con’ è orgoglioso di poter continuare a sentirsi parte di un progetto di buon governo, che vede nella competenza, nello spirito di servizio e nell’azione costante per il bene comune, le qualità necessarie per difendere al meglio le ragioni della Puglia e del Mezzogiorno. Questo sostegno elettorale non è però fine a se stesso, corrisponde alla volontà di rafforzare e rilanciare la coalizione che governa la Regione Puglia con la guida di Michele Emiliano per proseguire il cammino iniziato insieme nel 2020”.