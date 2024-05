Foggia piange Vincenzo Stoppino, storico gastroenterologo. Lo ricorda Jole Figurella, operatrice dell’elisoccorso: “Sembra un sogno di quelli brutti che ti svegliano in piena notte. Invece questa mattina mi avete lasciato senza fiato. Mio amato dottore, non siamo riusciti neanche a fare la nostra solita telefonata del sabato mattina. Sei andato via sottovoce, in punta di piedi. Adesso è il momento della rabbia, delle lacrime, delle domande senza risposte. Nella mia mente si affollano i momenti trascorsi insieme per tutti questi anni, le nostre risate, le conversazioni serie, amici in comune e poi il lavoro senza sosta. Sei stato mentore, amico, padre e consigliere”.