Per la prima volta in assoluto il trekking acquatico marino con la scuola pubblica arriva sul Gargano. È una forma di escursionismo che combina un ventaglio di attività quali il nuoto e la camminata, il tutto grazie a uno speciale “zaino anfibio”. Un modo per estendere i confini della scoperta del territorio, esplorando la natura circostante in libertà prima tappa a Vieste sulla spiaggia del Quasenada Beach. Poi sarà la volta di Peschici e di Rodi Garganico. Un’attività ludico-sportiva in cui i praticanti sono totalmente autosufficienti e, senza dipendere né da barche né da mezzi d’appoggio, affrontano escursioni alla scoperta di calette appartate, acque cristalline, scogli, fondali stupefacenti, spiagge lontane dalla folla. Ci si muove a non più di 50 metri dalla riva, non solo perché a questa distanza i fondali sono ben visibili, ma anche per poter rientrare rapidamente in caso di necessità.

“Il tutto – come spiega il presidente nazionale di ATA, Angelo Falletta – con uno zaino galleggiante dove possiamo metterci di tutto. Si tratta di uno zaino anfibio Tucano Lontra. Una nuova forma di escursionismo per imparare a conoscere e amare il mare lungo la costa, come in questa bellissima insenatura del Gargano. In poche parole, nuoteggiare (termine da noi coniato) in acqua in tutta sicurezza”. Prima escursione in mare dalla battigia del Quesenada Beach. C’eravamo anche noi de l’Immediato guidati dai sub dell’ASD Vieste Scuba Explorers presieduta da Michele Urbano. L’iniziativa è stata voluta dall’IPEOA “E.Mattei” di Vieste, in collaborazione con ATA, Associazione Trekking Acquatico con sede a Canossa (RE), presidente Angelo Falletta, responsabile della regione Puglia Matteo Giovanditto.