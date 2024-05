È stata sequestrata la giostra che ieri sera a San Severo è precipitata al suolo per il cedimento di alcuni cavi facendo cadere nove ragazzini che in quel momento erano al suo interno. La notizia è stata confermata dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio che ieri sera subito dopo l’incidente si è recato nella zona dove è stato allestito il luna park in occasione della festa patronale in onore della madonna del Soccorso.

Nove i ragazzi rimasti feriti. I due più gravi sono stati trasportati all’ospedale casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, si tratta di due ragazzine con fratture a femore, bacino e vertebre. Per loro prognosi di 40 e 30 giorni. Altri sette adolescenti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati agli ospedali di San Severo e Foggia. Tutti i coinvolti – stando a quanto dichiarato dal primo cittadino – sono in età adolescenziale e pre adolescenziale.