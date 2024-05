“Per fortuna quasi tutti i ragazzi saranno dimessi a breve. Per due ragazze, invece, si registra per una la frattura al femore e di alcune vertebre, per l’altra fratture a bacino e vertebre. Conseguenze importanti ma non tali da giustificare le voci allarmistiche come quelle diffuse nella serata di ieri. Qualcuno ha persino ipotizzato un decesso”. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio ha fatto chiarezza sull’incidente avvenuto al luna park durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso.

Destano dunque preoccupazione le condizioni delle due adolescenti, una è ora ricoverata a San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 40 giorni, l’altra al policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni.

“L’incidente al luna park – ha concluso Miglio – è stato causato dal cedimento di due cavi di un’attrazione sulla quale c’erano ragazzi, per lo più in età adolescenziale e pre-adolescenziale, non solo di San Severo”.