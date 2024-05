Gianfilippo Mignogna dopo 15 anni dice basta. Non sarà più il sindaco di Biccari. Lo ha deciso da tempo, nonostante la legge glielo consentirebbe ancora. Ieri sera nella piazza del paese l’ultimo suo incontro pubblico nella veste di primo cittadino. “15 anni di lavoro per il nostro paese sono davvero tanti. La prima cosa che mi sento di dire ai miei concittadini è semplicemente grazie di cuore. Se sono emozionato? Tanto. In questi giorni abbiamo ricevuto molti messaggi, attestati di stima. Oggi per me è un momento ricco di emozioni ma anche piacevole perché riconsegnare la fiducia al proprio paese credo che sia una cosa molto bella in politica. Sono convinto che come sono stato fortunato ad ottenere la fiducia del paese quando avevo 30 anni, allo stesso modo ho il dovere di dare fiducia ai ragazzi nuovi che si affacciano in politica. Sono stati 15 anni intensi, difficili, complicati, ma anche ricchi di soddisfazioni. Quindici anni fa Biccari era poco conosciuto, demotivato, senza nessuna vocazione, oggi è un paese modello, e non lo dico solo io”.

Poi conclude: “Sicuramente qualcosa a casa l’abbiamo portata. Il risultato più bello? Vedere la tanta gente che arriva. Biccari in questi anni ha dimostrato che questo è un comune dove la gente si trasferisce e non che parte, e credetemi di questi tempi da queste parti non è facile. Vedere poi tanti turisti arrivare per trascorrere alcuni giorni qui da noi è stato fantastico. Il mio futuro? Tanto impegno per il mio territorio. Candidato alla Regione? Non è all’ordine del giorno per il momento”.