“Dal 15 maggio 2024, i collegamenti tra le stazioni di Ischitella e Peschici Calenella saranno effettuati con modalità ferroviaria ad esclusione, sino al 16 giugno 2024, del treno n. 23608 e del treno n. 23617 che, tra Apricena e Rodi Garganico, saranno soppressi e sostituiti con autobus. In particolare, l’autobus sostitutivo del treno n. 23617, potrà continuare il servizio anche per le stazioni di S.Severo e di Foggia”. Lo rende noto l’azienda Ferrovie del Gargano.

“Le fermate per il servizio commerciale saranno osservate dagli autobus sostitutivi in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di Apricena, S.Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella e Rodi Garganico. L’orario di partenza e di arrivo degli autobus potrà subire variazioni in relazione alle circostanze del traffico e della viabilità stradale. Si assicura il massimo impegno per il contenimento dei disagi”.