“Abbiamo letto il comunicato del presidente Canonico che annuncia il suo disimpegno dal Calcio Foggia 1920, e appresa la sua volontà di cedere gratuitamente alla sindaca di Foggia le quote societarie in suo possesso. Una decisione che arriva a ridosso della scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro (4 giugno prossimo) e che mette il futuro della società e della squadra davanti a un bivio delicatissimo”. Lo riporta una nota del Comune di Foggia dopo l’annuncio di Nicola Canonico di lasciare il club affidando alla sindaca Maria Aida Episcopo le sue quote.

“Una decisione che impone un approfondimento immediato a Palazzo di Città – fanno sapere dall’amministrazione -, da noi già sollecitato, con il presidente Canonico, e la piena contezza dell’attuale situazione economico-patrimoniale-debitoria del Calcio Foggia 1920, per poter permettere a questa amministrazione di avviare ad horas un tavolo tecnico e individuare imprenditori che possano subentrare al presidente uscente. Da questo istante, il nostro impegno è per il futuro del Calcio Foggia 1920″.