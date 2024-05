“Desidero rivolgere il mio più sentito e particolare apprezzamento a tutte le forze di polizia per lo straordinario impegno profuso durante questo fine settimana, sotto il coordinamento della Questura di Foggia, e unitamente alla componente del soccorso tecnico dei vigili del fuoco, per assicurare lo svolgimento in piena sicurezza e serenità di una serie di importanti eventi nella città di Foggia e nei comuni della provincia attesi da migliaia di cittadini che si sono riversati nelle piazze e strade cittadine con entusiasmo e voglia di partecipazione”. Così il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante dopo il weekend di musica ed eventi che ha animato il capoluogo, dall’esibizione di Geolier al Festival del Nerd fino al concerto di Cristina D’Avena.

“Fin dai primi giorni di questo mese di maggio – ricorda Valiante -, la città di Foggia in particolare è stata teatro di concerti e spettacoli dal vivo che hanno visto in scena artisti tra i più noti del panorama musicale nazionale che hanno richiamato migliaia di persone con numeri di presenze ragguardevoli che sono andati ben al di là delle più contenute e sottostimate previsioni iniziali fornite dagli organizzatori stessi. Tutto si è svolto in una cornice di assoluta tranquillità e sicurezza grazie all’encomiabile lavoro e alla notevole professionalità messa in campo da tutte le forze di polizia, che ancora una volta hanno saputo fronteggiare l’impegno supplementare richiesto, nonostante le numerose incombenze e servizi in corso su tutto il territorio provinciale, ponendosi sempre al servizio dei diritti dei cittadini i quali sanno di poter contare con fiducia sulla loro abnegazione e presenza vigile, attenta, puntuale e capillare, improntata costantemente ad assicurare le condizioni di una ordinata e pacifica convivenza civile e al ripristino della legalità sul territorio anche nei casi più delicati ed eversivi delle occupazioni e delle costruzioni abusive ad opera di soggetti non titolati sovente legati alla criminalità organizzata”.

La straordinaria e incessante attenzione delle forze di polizia nel comune capoluogo, anche con il contributo della Polizia locale, “si è parallelamente dispiegata – si legge ancora nella nota della Prefettura – attraverso incisive azioni nel quartiere ferrovia con risultati concreti e significativi, affermando in maniera stringente il controllo e la presenza delle forze dell’ordine in quell’area del territorio cittadino, da tempo al centro delle strategie operative interforze volte al contrasto di ogni forma di illegalità e attività delittuosa e la percezione di sicurezza dei cittadini residenti, anche in considerazione delle correlate problematiche di gestione del delicatissimo fenomeno migratorio, che in questo contesto provinciale risulta di grande rilevanza per la diffusa presenza di insediamenti informali di migranti, determinando la necessità di un impegno straordinario da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che si aggiunge quotidianamente agli altri fondamentali compiti richiesti sul territorio”.

Poi il prefetto Valiante conclude: “Tutto questo si accompagna alla continua e intensa attività posta in essere dalle forze di polizia per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e il contrasto del crimine, anche nell’ambito delle funzioni di polizia giudiziaria con il coordinamento della magistratura, per fronteggiare l’articolato quadro criminale della provincia che, proprio grazie alla straordinaria dedizione e professionalità messe in campo ogni giorno, è stato fortemente condizionato e limitato”.