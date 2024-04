“A Torremaggiore abbiamo promosso la cultura dello sport segnando una vera metamorfosi significativa rispetto al passato”. Lo afferma il sindaco Emilio Di Pumpo in risposta ad una nota della sua omonima Margherita Di Pumpo, rivale alle prossime Comunali.

“Non sono solito rispondere alle provocazioni, ma questa volta, nel replicare al candidato sindaco Margherita Di Pumpo, mi vedo costretto a fare delle precisazioni nel rispetto non solo della mia persona e del mio ruolo, ma soprattutto per chi ha sempre lavorato e collaborato in questi anni per i molteplici progetti a favore dello sport, delle strutture e delle associazioni sportive direttamente ed indirettamente collegati. Non da meno devo fare delle precisazioni a tutela della tecnostruttura comunale che in questi anni ha lavorato al fine di poter realizzare i tanti progetti nelle modalità e nei tempi previsti”.

Poi spiega: “Torremaggiore oggi può vantare numerosi impianti sportivi nuovi, realizzati con materiali di ultima generazione, segnando una vera metamorfosi significativa rispetto al passato. È strano che oggi qualcuno si ricordi dell’accessibilità degli impianti sportivi quando fino a cinque anni fa non esistevano strutture moderne e accessibili degne di questo nome a Torremaggiore”.

E ancora: “Le informazioni su cui si basa Margherita Di Pumpo sono obsolete o volutamente distorte finalizzate a strumentalizzare e disinformare. Tanto è stato fatto e tanto abbiamo ancora intenzione di fare per promuovere sempre più la cultura sportiva a Torremaggiore. Voglio ricordare che poco più di un mese fa, in presenza del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e del referente del Coni, Renato Martino, sono stati inaugurati i nuovi campi da tennis di via De Gasperi, gestiti dalla A.S.D. Tennis Club di Torremaggiore e adiacenti all’istituto comprensivo via Pietro Nenni Plesso Ricci”

Di Pumpo conclude: “C’è chi preferisce parlare e chi ha abbracciato la cultura del fare, i torremaggioresi sapranno ben distinguere gli uni dagli altri. Suggerisco, intanto a Margherita Di Pumpo di documentarsi meglio e verificare le informazioni ricevute per evitare di diffondere informazioni errate in futuro”.