“Lo sport deve essere reso accessibile a tutti. Bisogna incrementare il rapporto di collaborazione e prodigarsi nei confronti delle associazioni che offrono questo servizio. I luoghi sportivi devono essere preservati, curati e resi accessibili a tutti, con criteri e modalità da condividere e sottoscrivere”. Lo ha affermato la candidata sindaco del centrodestra, Margherita Di Pumpo, a margine dell’evento di questo pomeriggio all’istituto comprensivo “Sacco e Vanzetti” di Torremaggiore a cui ha partecipato l’ex campione del mondo 2006 Andrea Barzagli. Una occasione per coronare la collaborazione dell’istituto con l’Atletico Torremaggiore e il locale Juventus Club.

“La concessione non è una elargizione magnanima, ma un atto dovuto e in quanto tale destinato a tutte le realtà – ha evidenziato Margherita Di Pumpo – La convinzione del possesso deve lasciare il posto all’idea del servizio. Diversamente è solo feudalesimo, l’ennesimo. Si possono costruire stadi e palestre bellissime, ma se non sono messi nelle condizioni di essere alla portata di tutti, se la presenza delle istituzioni si limita al presenziare agli eventi perché non si hanno le giuste competenze per instaurare un dialogo, tutti questi luoghi saranno altre suggestive cattedrali nel deserto. Il mio impegno – ha concluso Margherita Di Pumpo – sarà proprio quello di instaurare un proficuo e costante dialogo con le realtà sportive torremaggioresi”.