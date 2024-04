“I pronto soccorso hanno più del 90% degli accessi inappropriati, significa che la gente non ci dovrebbe andare. Si va per banali mal di schiena, mal di denti, o uno sbalzo della pressione. Per questo oggi inauguriamo questo nuovo ambulatorio, per dare una risposta ai codici bianchi e gialli, evitando le attese negli ospedali”. Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, questa mattina la nuova sede della continuità assistenziale (ex guardia medica) al piano terra dei servizi distrettuali di Piazza Libertà (ex Inam), con ingresso laterale in viale Colombo.

“Io ho l’idea, finora mai accolta da nessuno in Italia, dell’esigenza del collegamento diretto dei servizi di continuità assistenziale con i pronto soccorso – ha aggiunto -, questo per dare una risposta a chi, per esigenze di salute, si rivolge all’emergenza urgenza anziché ai servizi territoriali, com’è più opportuno”. Da oggi dunque sono operativi i servizi nei nuovi locali destinati ad ambulatori, sala medici. Spazi più idonei e accoglienti per utenza e operatori, ma anche nuove linee telefoniche per offrire un servizio migliore all’utenza.