“San Severo: Fratelli d’Italia e Lega a sostegno della candidata sindaco Lidya Colangelo“. Lo annunciano Lucia Rita De Lallo, coordinatrice di Fratelli d’Italia San Severo e Gianluca Orlando, coordinatore Lega San Severo.

“Fratelli d’Italia e Lega – affermano – hanno costantemente lavorato all’unità del centrodestra a San Severo, anche attraverso un passo indietro dei propri candidati a sindaco che ringraziamo sentitamente per lo spirito di abnegazione e per la capacità di anteporre la coalizione alle legittime aspirazioni politiche. La nostra ferma convinzione è stata quella di proporre all’elettorato sanseverese un centrodestra coeso e accogliente, capace di essere aperto a tutti coloro i quali non si riconoscono nel modo di gestire del centrosinistra. Preso atto della volontà, da parte di alcuni partiti, di proporre candidature proprie in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, abbiamo deciso di sostenere chi, in questi anni, si è sempre coerentemente contrapposto al centrosinistra in Consiglio comunale. Sosterremo, quindi, la candidata sindaco Lidya Colangelo poiché riteniamo fondamentale essere la valida alternativa a un modo di amministrare, quello del centrosinistra, che non ci appartiene e che, purtroppo, come le recenti cronache stanno riportando, sta emergendo in tutta la sua crudezza sia al Comune di Bari che alla Regione Puglia. Auspichiamo che altre forze politiche e civiche vorranno aderire a questo progetto perché saper governare e farlo al meglio sono principi che non possono prescindere dall’aggregazione delle migliori energie che amano la Politica, che la fanno con passione, che sanno proporre programmi validi e che sono capaci di distinguersi rispetto a chi persegue la mera gestione della cosa pubblica”.

Centrodestra diviso alle Comunali di giugno. La pasionaria Rosa Carolina Caposiena è riuscita ad avere il via libera da Forza Italia proprio nelle scorse ore, rappresenterà Forza Italia, Direzione Italia, Azzurro Popolare, Centrodestra Civico, Indipendenza e la lista Caposiena Sindaco.

“Ho mantenuto 10 anni il centrodestra in piedi – ha commentato sui social Caposiena -. Sono stata la più suffragata in assoluto e ho partecipato a competizioni nazionali con la città che mi ha sempre premiato. Dopo aver invocato l’unità di una coalizione per mesi Fratelli d’Italia, unitamente alla Lega, non hanno avuto il coraggio di far scendere Lallo e tradiscono il centrodestra scegliendo Lidya Colangelo appoggiata principalmente da gente di centrosinistra e candidata alla provincia un mese fa nelle liste di Nobiletti, presidente di centrosinistra. Questo è accanimento personale dettato da beceri sentimenti di invidia e vendetta. Vergogna!”.

Infine, in corsa con un’altra coalizione di orientamento centrodestra, Anna Paola Giuliani, ex assessora alla Cultura del Comune di Foggia. Con lei ci sono Udc, Liberali e Riformisti, Puglia Popolare, Pop, Io Sud – Adriana Poli Bortone, Movimento Politico – Schittulli, Consulta Cittadina per San Severo e Giuliani Sindaco. Il motto “San Severo ritornerà bellissima”.