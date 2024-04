Dopo 7 anni, per l’ottava edizione il Festival del Nerd sbarca in centro città a Foggia e si apre alla contaminazione con la cittadinanza e gli spazi urbani.

Tutto lo staff, composto da Rocco Scotellaro, Francesca Capone, Stefano Santangelo, Alessia Paragone e gli altri, questa mattina con la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Cultura Alice Amatore ha presentato l’iniziativa che si terrà il 4 e il 5 maggio. L’amministrazione comunale per la prima volta ha patrocinato con un impegno finanziario alla kermesse, inscrivendo in bilancio una spesa fino a 20mila euro per sostenere l’organizzazione e i concerti.

Il Festival del Nerd è la prima fiera del fumetto di Foggia, in Puglia, punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, libri, videogiochi, cosplay e streamer. L’evento mira a diventare una delle più importanti fiere Comics & Games d’Italia ed è parte integrante del RIFF (Rete Italiana Fiere Fumetto).

Autore della locandina e ospite d’eccezione del Festival del Nerd 2024 sarà il fumettista Luca Maresca, tra i tre disegnatori ufficiali di Spiderman. Con lui il nome di forte richiamo sarà la cantante Cristina D’Avena che si esibirà per i tutti i fans e non, nello spazio a lei dedicato in Piazza Giordano.

“Abbiamo voluto dare un respiro alla cultura a Foggia. Il settore del fumetto è una consolidata realtà culturale, questa iniziativa ha richiamato tanti visitatori e partecipanti da tutta Italia. Sono circa 70 i festival del fumetto sparsi nel Paese e l’industria del fumetto coinvolge giovani e meno giovani. Sono 9 milioni i lettori e sono convinta che sarà una festa per tutta la città”, ha detto Amatore.

Entusiasta la sindaca. “Ero Topolino dipendente fino ai 30 anni, non riuscivo ad andare a dormire senza aver letto qualche pagina di Topolino, Cristina D’Avena è una cantante trasversale, per noi agee e per i ragazzi. Non è questione di nicchia ma è intergenerazionale”.

Molto netto Stefano Santangelo del Covo del Nerd, che ha subito degli attacchi da parte delle opposizioni consiliari nelle commissioni, per il suo passato da candidato nella lista pentastellata al Comune di Foggia.

“Questa amministrazione sta puntando sulle eccellenze culturali della nostra città , spero che questa nostra iniziativa riporti un po’ di bellezza. Crediamo tanto nella forza delle persone, la manifestazione costerà tanto e lanceremo un crowdfounding per regalare sempre più contenuti alla città”.

Arriveranno 20 fumettisti, tanti youtuber e come ha spiegato il fumettista, illustratore e docente Giuseppe Guida direttore artistico, il festival ha un richiamo importante fuori dalla Puglia.

Francesca Capone della Biblioteca Magna Capitana si occupa dell’organizzazione delle attività del festival: “Una fetta della sala narrativa è dedicata al fumetto, che è un medium culturale. Abbiamo invitato disegnatori di tutto rispetto come Alessio Fortunati Katia Centomo con cui presenteremo un gruppo di fumetti in collaborazione con Unifg”.

Non mancheranno sezioni tematiche come quella dedicata al pittore Easher, mentre arriverà da Napoli la casa editrice Douglas con un disegnatore candidato allo Spaccanapoli Comicon. Tante le attività di animazione all’isola pedonale con gli Imperiales Federici Secondo. “Il programma è fitto e ci tremano i polsi portarlo all’interno della città è una bella sfida”.

Che Festival del Nerd sarebbe senza una Gara Cosplay? Per chi piace vestire i panni degli eroi preferiti, è pensato il palco per provare a vincere i premi in palio con l’appuntamento fissato a domenica 05 Maggio, ore 16. “Facciamo passare il messaggio sono degli artisti perché assumono le sembianze dei personaggi, c’è un lavoro pazzesco dietro ci cultura e bellezza”. Ospite d’onore anche il regista Alessandro Rak, che ha animato la Gatta cenerentola.

Nel centro commerciale su due giorni si contavano 30mila ingressi, ma in città e con un ospite come Cristina D’Avena gli organizzatori del Festival del Nerd sperano di poter superare i numeri delle precedenti edizioni.