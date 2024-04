“Ogni giorno, da troppo tempo oramai, gli automobilisti e autotrasportatori che percorrono la S.S. 16 Foggia-Cerignola, in entrambi i sensi di marcia, subiscono le condizioni precarie di quel tratto di strada. Grosse voragini, lunghi tratti di strada dissestati, continue deviazioni obbligano i conducenti dei mezzi ad effettuare manovre spesso azzardate per evitare pericolose conseguenze. Per non parlare della scarsa illuminazione e le condizioni poco rassicuranti dei guardrails, se presenti. Qualsiasi intervento effettuato negli anni a compensazione delle criticità non ha mai avuto una risoluzione definitiva e se non definitiva almeno a lungo termine”. Lo denuncia con una nota il consigliere comunale di Cerignola, Matteo Conversano.

“È impensabile che lavoratori, donne,studenti, anziani, operatori sanitari, forze dell’ordine che percorrono quotidianamente quel tratto debbano rischiare la propria vita per le condizioni del percorso – prosegue -. Ricordo che quel tratto è teatro di tantissimi sinistri alcuni dei quali mortali. Dunque – conclude -, invito la politica tutta e i vertici dell’Anas a promuovere un approccio collegiale per potenziare le attività di manutenzione di quel tratto di strada, allo scopo di evitare ogni possibile rischio per chi le percorre”.