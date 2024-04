“Oggi ho deciso di rassegnare le dimissioni da assessora al welfare della regione Puglia, scelta presa con il presidente Conte e il gruppo del Movimento 5 Stelle di maggioranza. Con la serenità di fare la cosa giusta, in un momento delicato per la mia regione, lascio una delega che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto”. Lo afferma Rosa Barone, ormai ex assessora regionale al Welfare alla luce della decisione dell’ex premier di lasciare la Giunta Emiliano in seguito alle recenti inchieste giudiziarie.

“Ci lascio il cuore, così come l’ho messo in ogni singolo momento dedicato alle persone, ai miei concittadini, ai miei pugliesi. Non posso che essere grata per quanto ho avuto e per un’esperienza meravigliosa che solo la politica ti dà, quello di servire il prossimo e di poterne migliorare la vita. Soprattutto delle persone che spesso non hanno voce, i più fragili che hanno ancora più necessità della politica. Un onore e un onere. Ma ora è un altro momento, e bisogna dare un segnale ai cittadini e rimettere al centro delle agende politiche la legalità, l’onestà, la trasparenza non solo come parole vuote, ma come direttrici serie da cui ripartire, e questo è il momento”.

La nota del Movimento 5 stelle

“L’europarlamentare Mario Furore, i parlamentari Giorgio Lovecchio, Marco Pellegrini, Carla Giuliano e Gisella Naturale, le assessore al Comune di Foggia Lucia Aprile e Simona Mendolicchio, il gruppo consiliare al Comune di Foggia, gli eletti, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle della provincia di Foggia ringraziano Rosa Barone per l’impegno profuso e i risultati raggiunti da assessora al Welfare della Regione Puglia. È sempre stata e sarà sempre per noi un esempio e un riferimento per il rigore morale e per l’abnegazione nel servizio alla comunità, in particolare alle persone più fragili e bisognose”.

Poi concludono: “Condividiamo e rispettiamo le ragioni che hanno determinato una decisione difficile ma pienamente in linea con i valori e le motivazioni che hanno determinato la nascita del Movimento 5 Stelle e ne incarnano l’anima, e questo aumenta la nostra ammirazione nei suoi confronti”.