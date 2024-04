La città di San Giovanni Rotondo, per tre giorni, diventa capitale dell’aria. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile ospiterà la prima edizione di ARIOSA, il festival che si dà delle arie. Salute, musica, arte, sport, cultura, volo e stelle daranno forma all’elemento impalpabile per eccellenza.

Aperitivi e concerti, escursioni in natura, bolle di sapone, volo di mongolfiere, ultraleggeri, artisti del cielo e della strada, esperienze astronomiche compongono l’articolato programma.



ARIOSA, il festival che si dà delle arie intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici e sulla giusta valorizzazione del concetto di aria pulita.

Proprio la salubrità dell’aria, complici la posizione geografica e i dintorni boschivi, nel 1916 convinse Padre Pio, affetto da una malattia polmonare, a trasferirsi nel convento di San Giovanni Rotondo. Il legame di San Giovanni Rotondo con l’aria si materializza nell’Aviosuperficie del Gargano, in contrada Macerone. Dal 2021 il Comune fa parte del Consiglio direttivo dell’Associazione Città dell’Aria che riunisce amministrazioni comunali, aeroclub, avioclub, associazioni e soggetti pubblici e privati legati alla tradizione del volo, con lo scopo di valorizzare e promuovere l’avioturismo. ARIOSA trasforma l’aria in un attrattore turistico.



Il festival, organizzato dal Comune di San Giovanni Rotondo e curato dalla società Pugliaidea, è patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Foggia, con il contributo della BCC San Giovanni Rotondo. L’iniziativa si inserisce nell’ottica di una promozione inedita del territorio inaugurata dal brand turistico San Giovanni Rotondo Accogliente per Vocazione. Il programma della prima edizione del festival ARIOSA sarà presentato a Foggia giovedì 11 aprile, alle 10.30, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana. Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, interverranno il Sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti; il Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese; la Consigliera regionale delegata alla Cultura, Grazia Di Bari; il Presidente BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino; la Presidente del Club per l’Unesco di Foggia, Billa Consiglio; la project manager, Ester Fracasso.

Il musicista Antonio Auciello, direttore artistico dell’evento, Nicola Loviento, Presidente del Foto Cine Club Foggia, e Graziano Ercolino, Presidente dell’Associazione Gargano Volo che gestisce l’Aviosuperficie del Gargano, contribuiranno ad illustrare le iniziative.