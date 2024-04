Mercoledì 10 aprile 2024, dalle 10.30 alle 12.30, l’auditorium del liceo scientifico Marconi ospiterà l’onorevole Gero Grassi, eletto nella XV-XVI-XVII legislatura, proponente della “Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro” (commissione Moro 2). Grassi terrà una relazione dal titolo “La lezione di Aldo Moro. Il messaggio dello statista pugliese per la pace e i giovani d’oggi”. Interverranno la dirigente scolastica Piera Fattibene e il professore Michele Quintana. L’iniziativa è promossa dai docenti referenti del progetto “Uomo Mondo”.

Il focus dell’incontro di mercoledì prossimo sarà dunque sul pensiero dello statista in relazione al tema della pace e al suo rapporto con i giovani (i suoi amati studenti universitari). Ma certamente si parlerà anche del rapimento e dell’uccisione dello statista, che ha cambiato la storia d’Italia.

Si susseguono da alcuni mesi gli articoli che parlano dei contenuti del pensiero di Moro. È della settimana scorsa un articolo su Repubblica in cui il pensiero dello statista pugliese viene messo a confronto con quello di Mazzini su temi di etica e democrazia estremamente attuali. “Questo è anche il frutto del fatto che il pensiero di Moro – evidenzia Quintana – è stato continuamente proposto da chi, con impegno instancabile, lo ha portato in ogni angolo d’Italia. Fra questi sicuramente Gero Grassi merita il posto d’onore. Cresciuto letteralmente “ai piedi” di Moro (ha più volte raccontato l’episodio in cui, da bambino di 5 anni, si addormentò sulle scarpe dello statista che stava tenendo un comizio nella sua Terlizzi), lo ha conosciuto meglio pochi giorni prima del suo rapimento e ne ha raccolto l’eredità politica e di pensiero”. Sono circa 1300 gli incontri che ha tenuto in tutta Italia su Moro, senza alcuna forma di compenso.

Nella politica attiva, che si è conclusa nel 2018, Gero Grassi si è occupato di sanità, è stato vicepresidente dei deputati Pd e, soprattutto, è stato il proponente della seconda commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Cura un sito aggiornatissimo www.gerograssi.it in cui ha pubblicato tutto il materiale della commissione Moro 2.

La Commissione Moro 2 ha concluso i suoi lavori nel 2018 con l’approvazione del Parlamento italiano e notevoli risultanze di tipo storico-scientifico rispetto ai lavori della prima commissione che concluse i suoi lavori nel 1983. Proposta nel 2013, la commissione inizia a lavorare nel 2014 e conclude i suoi lavori a fine 2017, con relazione finale nel 2018. A presiederla Giuseppe Fioroni.