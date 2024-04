Seconda sconfitta consecutiva per il Foggia nell’anticipo della 35^ giornata di C. Questa volta a festeggiare è la Casertana degli ex Cangelosi, Botticella e Curcio. Gara subito in salita e condizionata dall’espulsione lampo di Tascone che dopo soli quattro minuti lascia il Foggia in inferiorità numerica. Una espulsione pesante che costringe Cudini a rivedere i suoi piani. Fuori Millico e dentro Tenkorang per un 3-4-2 che per tutto il primo tempo mette in difficoltà la Casertana che non ne approfitta della superiorità numerica, anzi sono i rossoneri con Gagliano a rendersi pericolosi nel finale di frazione. Nella ripresa parte forte la Casertana ma la difesa del Foggia tiene bene. Al 20’ sale sugli scudi Perina che chiude lo specchio della porta a Carretta.

L’intervento del numero 1 rossonero è decisivo per salvare lo 0-0. Il Foggia inizia ad accusare l’inferiorità numerica ma al 25’ grande occasione sui piedi di Tenkorang che chiama alla difficile parata il portiere campano. La svolta al 33’ con il Foggia momentaneamente in nove con Tenkorang a bordo campo per un leggero infortunio, e Casertana in gol su azione di contropiede iniziata da Carretta e conclusa con un gran gol di Montalto. Proteste vibranti di Cudini ed espulsione anche per il tecnico foggiano. Crolla il Foggia e la Casertana ne approfitta trovando il raddoppio con Curcio, l’ex della gara che non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi. Questa volta Perina non è impeccabile nell’uscita. Vittoria importante per gli uomini di Cangelosi che consolidano la quarta posizione in classifica e si avvicinano all’Avellino impegnato domenica a Torre del Greco. Foggia ancora fermo a 45 punti.