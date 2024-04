La sua candidatura era ormai nell’aria da tempo, oggi arriva l’ufficialità con la conferenza stampa di presentazione. Antonio Tasso, già parlamentare eletto con il M5S per poi passare al misto, è pronto alla sfida dell’8 e 9 giugno quando Manfredonia sarà chiamata al rinnovo del consiglio comunale. Guiderà una coalizione civica formata dai movimenti Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia e Antonio Tasso Sindaco.

“Un progetto che nasce da lontano, un progetto politico che abbiamo voluto per Manfredonia. Questa città ha bisogno di uomini che vogliono mettersi in gioco in un momento delicato non solo dal punto di vista politico. Non basta lamentarsi o polemizzare, bisogna costruire una nuova città. Gli amici hanno voluto la mia candidatura. Ho fatto politica anche a livello nazionale, ma questa volta avverto la necessità di fare qualcosa per la mia città. Non sarà una sfida facile ma ce la metteremo tutta”.

Giusto votare a giugno? “Assolutamente si, è un diritto costituzionale, non vedo le ragioni di procrastinare il voto. La commissione di accesso agli atti non è stata nominata, ma qualora dovesse essere nominata passeranno alcuni mesi. Detto questo mi chiedo: se dovesse vincere una coalizione pulita, senza infiltrazioni mafiose perchè deve essere sciolta?”. Quale Manfredonia per il futuro? “Una Manfredonia in grado di offrire lavoro, industrie e turismo, e soprattutto una città che possa garantire il benessere dei cittadini”.