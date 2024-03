È Giorgio Mercuri il nuovo presidente di Confcooperative Puglia. 61 anni foggiano di Troia, presidente della Cooperativa Giardinetto di Orsara di Puglia, Mercuri è stato negli ultimi anni alla guida di Fedagripesca, e ricopre tutt’oggi il ruolo di delegato nazionale all’Internazionalizzazione di Confcooperative.

L’elezione è arrivata nel corso dell’Assemblea regionale svoltasi oggi a Bari alla presenza di diversi delegati. Mercuri subentra al presidente uscente Piero Rossi. “Sono onorato di assumere questo incarico che mi appresto a rivestire con grande determinazione e senso di responsabilità. Tra i miei primi obiettivi, rafforzare la rappresentanza cooperativistica della Puglia in un momento importante legato alle opportunità del Pnrr e dei prossimi investimenti regionali non solo in campo agricolo”. In Puglia sono circa 1000 le cooperative aderenti a Confcooperative, di queste ben 350 nella sola provincia di Foggia.