“La Episcopo ha vinto il primo round. Ma l’incontro non è finito. Con l’ordinanza N. R.G. 29/2024 il Tribunale Civile di Foggia rigetta il mio ricorso e mi condanna alle spese per oltre 30mila euro. Ritengo che non sia temeraria la lite, ma l’Ordinanza e lo dimostrerò nelle sedi deputate. È chiaro che proporrò appello e sarà un altro Tribunale a decidere”. Questo il commento del consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero che aveva avanzato l’ipotesi di decadenza dalla carica per la sindaca di Foggia.

“La ricostruzione della vicenda nell’Ordinanza che rigetta il ricorso e che mi condanna alle spese per oltre 30.000 euro non è solo lacunosa ma assolutamente temeraria laddove resto convinto che il ‘diritto alla pensione’ è disciplinato da una Legge dello Stato Italiano che vale per tutti i cittadini, nessuno escluso, compreso un sindaco o una sindaca. Andiamo avanti senza retrocedere di un millimetro – conclude -. Senza paura”.