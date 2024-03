Il coordinamento esecutivo del comitato “idonei collaboratori amministrativi ASL BT” ha inviato una richiesta urgente di incontro al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore alla salute Rocco Palese, al direttore del dipartimento salute Vito Montanaro e al direttore generale dell’AReSS Giovanni Migliore.

L’obiettivo dell’incontro è quello di ottenere risposte concrete alla problematica della cronica carenza di collaboratori amministrativi nel servizio sanitario regionale. A circa nove mesi dalla scadenza della graduatoria regionale, i 270 idonei chiedono lo scorrimento della stessa per assumere personale qualificato e superare il ricorso a contratti estemporanei e a tempo determinato.

La carenza di personale è talmente grave che in molte strutture sanitarie il personale medico e infermieristico viene sottratto alle proprie funzioni primarie per tamponare le falle, con un danno evidente per il servizio offerto ai cittadini. Il coordinamento chiede inoltre il coinvolgimento del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato per sbloccare le nuove assunzioni, superare la legge nazionale che le limita e prevedere un fondo straordinario per il servizio sanitario nazionale.

“Diversamente si rischia il collasso, colpevole, del sistema sanitario entro la fine dell’anno per mancanza di personale”, si legge nella nota del coordinamento. Infine, si sottolinea il pericolo di favorire fenomeni come la gestione clientelare, la compravendita di voti e l’infiltrazione mafiosa qualora si dovesse ricorrere a contratti a chiamata e a tempo determinato in mancanza di graduatoria.

“Le inchieste di questi giorni stanno purtroppo dimostrando questo legame”, si legge ancora nella nota, con riferimento alle diverse società in house del Comune di Bari.

La richiesta di incontro è stata sottoscritta dalla portavoce Maria Grazia Notaristefano, dal vice Giovanni Mele, da Francesco Daliani Poli, dalla segretaria di coordinamento Stefania Polimeno, dalla vice segretaria vicaria Agnese Nuzzaci, da Daniela Carofalo e dai coordinatori territoriali provinciali Ilaria Nacci, Fabrizio Abbate, Marika Quarta ed Eva Astore.