Una grande partecipazione ha contraddistinto la tappa castelluccese del progetto itinerante dell’ASL Foggia “per la promozione dell’invecchiamento attivo”. L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, si propone di riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone anziane, promuovendo la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, nonché la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica e culturale.

L’evento, tenutosi presso la sala consiliare “Grilli”, ha visto la partecipazione dell’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, del direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri, della direttrice sanitaria Mara Masullo, del fisiatra Christian Avvantaggiato e della referente rischio clinico ASL Maria Silvestre, insieme con il sindaco Pasquale Marchese, il quale ha dato il benvenuto ai presenti.

Gli intervenuti hanno sottolineato come l’obiettivo principale del progetto sia la promozione di interventi e azioni finalizzati a limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture residenziali delle persone anziane, sostenendone la dignità, l’autonomia, la libera scelta e l’autodeterminazione.

In particolare, è stata evidenziata l’importanza della promozione di stili di vita sani, che includano l’attività sportiva e fisico-motoria, una corretta alimentazione e l’astensione da abitudini dannose per la salute, al fine di prevenire patologie croniche e degenerative. Inoltre, sono stati sottolineati i momenti di socializzazione come strumento efficace per contrastare la solitudine e l’isolamento tra gli anziani.

Il sindaco Pasquale Marchese ha espresso la sua soddisfazione nell’inaugurare a Castelluccio Valmaggiore un progetto articolato e funzionale, finalizzato al miglioramento delle condizioni fisiche, psicologiche e relazionali delle persone anziane, nell’ottica della prevenzione e dell’integrazione sociale.

“Sono estremamente lieto – ha sottolineato il primo cittadino – di constatare il successo e l’accoglienza positiva riservata a questo progetto di fondamentale importanza. La nostra comunità si impegna attivamente nel garantire il benessere e la qualità della vita delle persone anziane, riconoscendo il loro ruolo imprescindibile. Questo progetto non è solo una dimostrazione tangibile dell’impegno dei servizi del territorio, ma anche un passo avanti significativo verso una comunità più inclusiva e solidale. Sono convinto che, attraverso azioni concrete come questa, si possa costruire un futuro migliore per tutti. Per questo, a nome dell’intera Amministrazione, ringrazio l’ASL Foggia e l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia”.

Il progetto prevede anche la formazione dei caregivers, con l’obiettivo di garantire il supporto domiciliare alle persone anziane e favorirne la permanenza nel contesto familiare.

Al termine dell’evento è stato organizzato un rinfresco con prodotti tipici locali, a cura delle volontarie del gruppo delle panchine colorate