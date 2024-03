Dopo la nota di Assostampa Puglia, con la quale è stato chiesto l’annullamento della delibera di affidamento dell’incarico di addetto stampa del Riuniti, sono arrivate le precisazioni del direttore generale del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone.

“Le convenzioni per la collaborazione interaziendale – dice il dg Pasqualone – rispondono a una logica di emergenza e contenimento di costi. In questo momento, nelle more di una procedura di reclutamento del personale, un incarico di natura fiduciaria rappresenta l’unica soluzione per riorganizzare l’ufficio stampa e garantire una continuità per le attività di comunicazione istituzionale già avviate. Non si tratta, peraltro di un incarico da responsabile dell’ufficio stampa, come riportato da alcune testate. Il nostro piano di fabbisogno prevede un ampliamento della Struttura di informazione e comunicazione: abbiamo già presentato alla Regione Puglia una richiesta di autorizzazione per l’assunzione di nuovo personale”.