Brutta sconfitta casalinga del Cerignola nel derby con il Monopoli. La squadra di Tisci anche questa sera è apparsa smarrita e in difficoltà. In ombra i suoi attaccanti nonostante il gol di Vuthaj che aveva sbloccato il risultato portando in vantaggio gli ofantini. Il Monopoli reagisce e trova con due bellissime reti di Tommasini e Borello, prima il pareggio e poi il vantaggio che viene consolidato dal 3-1 finale dell’ex Sosa.