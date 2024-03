Termina 1-1 il match tra il Sorrento e il Foggia. Primo tempo tutto sommato equilibrato con le due squadre che creano diverse occasioni ma non trovano la via del gol. Rossoneri subito pericolosi dopo appena tre minuti con Santaniello che da posizione defilata impegna il portiere campano. Subito dopo doppia chance per il Sorrento: Martignago calcia da fuori area trovando la risposta di Perina, l’azione prosegue con Vitale che viene servito da sinistra da Ravasio e da pochi passi spara incredibilmente fuori. I padroni di casa sono pericolosi in contropiede e con Ravasio creano scompiglio davanti a Perina sempre molto attento. Al 22’ grande palla per Vezzoni che di destro calcia al volo e chiama alla difficile parata l’estremo difensore del Sorrento. Alla mezzora è Perina a salvare il Foggia dopo un pallonetto di Martignago. All’intervallo è 0-0.

La ripresa inizia con il Sorrento in avanti. I campani tra l’8’ e il 12’ confezionano tre occasionissime con Cuccurullo e Riccardi, due volte, ma Perina stasera è in forma smagliante e salva il Foggia. Il Sorrento continua a creare occasioni ma a passare è il Foggia: Tonin pesca Tascone che con un tiro a giro beffa Del Sorbo. Il tecnico campano Maiuri inserisce Capasso e il neo entrato segna il gol dell’1-1, complice una grossa indecisione di Perina che fino a quel momento era stato il migliore in campo. Nei minuti di recupero altra occasione per il Foggia con Ercolani che non approfitta di una uscita a vuoto del portiere avversario.