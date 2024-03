L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna, una data non semplicemente simbolica ma che ogni anno comporta riflessioni doverose e azioni conseguenti. “L’amministrazione comunale – scrivono da Palazzo di Città – è particolarmente sensibile alle tematiche di genere, e oggi la sindaca Episcopo e diversi componenti della giunta saranno presenti in appuntamenti particolarmente significativi perché coinvolgono studenti, docenti, famiglie, per l’omaggio a donne protagoniste di battaglie di civiltà e che hanno tracciato solchi significativi nella conquista di diritti continuamente da difendere e che oggi sono apertamente schierate in difesa”.

La prima cittadina, le assessore Aprile, Amatore, Mendolicchio e Patano e la presidente del Consiglio comunale Azzarone hanno rivolto i loro personali auguri alle donne, con un videomessaggio postato sui rispettivi profili social.