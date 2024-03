La provincia di Foggia è il territorio pugliese dove si produce più energia alternativa. Da quest’anno a Troia è nato l’ITS Green Energy Puglia, con sedi anche a Bari e Lecce, un percorso formativo di eccellenza post diploma, altamente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare le realtà industriali verso le nuove sfide della transizione energetica e digitale. A Foggia presso l’istituto Altamura-Da Vinci si è svolto un forum sull’energia verde per promuovere l’apprendistato duale come soluzione che integra il percorso formativo a quello lavorativo, consentendo alle aziende di coltivare i talenti e adeguare i percorsi formativi alle proprie esigenze. È emerso che le aziende hanno bisogno di personale specializzato, soprattutto manutentori meccanici ed elettrici. Figure che in zona scarseggiano e che il più delle volte arrivano dal nord Italia.

Ecco l’avvio di una scuola post diploma che a breve sfornerà i primi 25 ragazzi della provincia di Foggia pronti ad essere assunti dalle aziende delle rinnovabili. “Noi siamo pronti – hanno affermato con gioia gli studenti del corso -, non vediamo l’ora di iniziare. Ci crediamo molto e altrettanto speriamo da parte delle aziende”. A Foggia c’erano diversi manager come Giovanni Cavalieri, fondatore della Tecnorama di Monza. “Noi crediamo molto nei giovani, sono risorse indispensabili per le nostre aziende. Questi primi 25 ragazzi dell’ITS di Troia, sono certo, potrebbero trovare lavoro rapidissimamente”. “Riceviamo chiamate da parte delle diverse aziende tutti i giorni – aggiunge il presidente della Fondazione ITS Green Energy Puglia, Nicola Pavia -, e ci chiedono tecnici esperti del settore”. “La nostra presenza all’interno dell’ITS – spiega Giuseppe Russo di Manpower – nasce proprio dall’esigenza del settore energetico in forte crescita e con fortissime previsioni di assunzioni di personale specializzato. Il nostro impegno sarà quello di anticipare i bisogni del mercato”.