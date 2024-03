Impegno Donna e Procura di Foggia insieme contro la violenza sulle donne. L’8 marzo sarà sottoscritto un protocollo. “Il fenomeno della violenza in ogni sua forma basata sul genere, in ambito domestico ed extrafamiliare, in danno oltre che delle donne anche dei minori, costituisce un’emergenza di particolare delicatezza e gravità – riporta una nota -. Un fenomeno che non sembra destinato ad esaurirsi; tale violenza è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali come sancito nella ‘Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’ approvata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77; un ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi e gli individui”.

“In questo circondario si rileva che le varie forme di violenza di genere, in particolare in danno delle donne, sono diffuse in maniera preoccupante. È necessario far fronte a tale fenomeno integrando le diverse conoscenze e professionalità, e, a tal fine, è utile adottare delle linee guida operative condivise tra le parti al fine di addivenire ad un approccio comune per individuare e prendere in carico gli attori coinvolti”.

A questo proposito, l’8 marzo verrà sottoscritto un protocollo operativo tra le parti. Con la sottoscrizione del documento, l’associazione Impegno donna si impegna ad attivare presso la procura lo sportello “Violenza maschile contro le donne” per alcuni giorni alla settimana con personale qualificato per fornire servizi rivolti al pubblico e all’autorità giudiziaria quando richiesti”.