Larve nei piatti dei pazienti al Policlinico Riuniti di Foggia. Scene mostrate oggi da Telefoggia in un servizio del tg. Gli insetti sono già stati analizzati dall’istituto Zooprofilattico di via Manfredonia. Si tratterebbe, secondo gli esperti di entomologia, di larve di mosche. Il risultato è stato prontamente comunicato ai vertici dell’ospedale. Sono previste ulteriori verifiche sui pasti. Una situazione spiacevole seppure sporadica che, stando allo Zooprofilattico, non comporterebbe pericoli sanitari per i degenti.