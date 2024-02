Si è tenuta lunedì 26 febbraio presso l’Hotel “La Gardenia” di Torre Mileto, la quarta edizione del contest Gargano style dal titolo “Cucina Calda – Semi e Legumi” basato sulla valorizzazione del prodotto e del territorio locale, promosso dall’Associazione Cuochi di Capitanata e dalla Federazione Italiana Cuochi. All’evento, tra i concorrenti in gara, hanno partecipato gli allievi del percorso di IV anno di Istruzione e formazione Professionale (IeFP) “Tecnico di Cucina” dell’Enaip IS di Foggia – autorizzato dalla Regione Puglia con AD nr. 2042 del 10/11/2023.

Gli allievi Enaip sono stati accuratamente formati dai docenti del corso e introdotti al concorso dal coordinatore chef Pietro Del Gaudio, con l’obiettivo di fare esperienza e misurarsi con gli studenti di altre realtà scolastiche. L’allievo dell’Enaip IS Domenico Pio Mazzardo si è aggiudicato il secondo posto con la preparazione di uno starter dal titolo “Gustose sinfonie dalla Norvegia alla Daunia”, un titolo non casuale, da cui si evince sin da subito il connubio tra alimenti e territorio, dal Nord Europa al Sud Italia. Tra gli ingredienti, infatti, si vanta la presenza dei nostri prodotti locali quali ceci neri della Daunia e agrumi del Gargano uniti al baccalà delle Isole Lofoten. L’allieva dell’Enaip IS Denise Padalino, pasticcera per vocazione, si è aggiudicata il terzo posto con il suo dessert dal nome “Le insolite delizie della Daunia”, un dolce in cui i cereali e gli agrumi del Tavoliere si sposano in un’esplosione di gusto.

“Queste esperienze didattiche, previste dai nostri percorsi formativi, non solo arricchiscono le competenze tecnico-pratiche degli allievi e delle allieve , ma allo stesso tempo rappresentano dei momenti significativi per la loro crescita umana e professionale” ha affermato con soddisfazione il direttore dell’Ente, Albino Gasparo.