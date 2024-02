“Ora basta, noi residenti del quartiere ferrovia abbiamo bisogno di rispetto e siamo stanchi di vivere nell’incivilità. Chi fa rispettare la legge qui?”. Lo riporta una nota di “Difendiamo il quartiere ferrovia”.

“Venerdì mattina avevamo chiesto per e-mail un intervento della polizia municipale di Foggia per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia che dilaga il sabato sera. Dai comunicati stampa abbiamo appreso che ci sarebbero stati sparuti interventi nella nostra zona ieri pomeriggio. Ma non bastano! E lo si può vedere dalla situazione nella notte tra sabato 24 e domenica 25: ecco una lunga carrellata di prepotenti con macchinoni parcheggiati sui marciapiedi, agli incroci o sulle strisce pedonali.

L’assetto urbanistico del quartiere ferrovia già predispone gli automobilisti agli incidenti, i parcheggi selvaggi limitano ancor di più la visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali. Per non parlare dei danni arrecati alle persone sulla sedia a rotelle, impossibilitati a scendere dai marciapiedi a causa dei signoroni che parcheggiano sulle rampe per disabili.

Abbiamo bisogno di risposte dalle istituzioni. Ma ormai siamo stufi e abbandonati da chiunque. Il quartiere ferrovia di Foggia ormai è la terra di nessuno dove la legge non esiste più”.