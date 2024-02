Solo due punti nelle ultime quattro partite per il Cerignola atteso a Latina in uno scontro diretto per la zona playoff dalla quale i gialloblu sono usciti dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Monterosi.

Per tutta la settimana la società ha ordinato il silenzio stampa e ha cercato di ricompattare il gruppo dal quale si aspetta una pronta reazione. Sotto esame anche il tecnico Ivan Tisci (squalificato) dal quale, evidentemente, la società si aspettava di più. Infermeria ancora piena: Ligi, Krapikas, Martinelli e Ghisolfi ne avranno ancora per molto. In attacco torna D’Andrea e sarà ballottaggio Vuthaj-Malcore.