Il Centro Polivalente per anziani Palmisano, il Centro Diurno per minori di via Frascolla, il Centro Sociale polivalente al rione Candelaro sono al centro delle attenzioni della IV Commissione consiliare per le politiche sociali e culturali del Comune di Foggia, sin dal suo insediamento.

Ieri i componenti della commissione: Pellegrino, Accettulli, De Sabato, Rizzi, Di Paola, Salemme, Pontone e Palmieri, come già concordato, si sono recati con l’assessora alle Politiche Sociali, Simona Mendolicchio e la sindaca Maria Aida Episcopo a visitare il centro Palmisano, per verificarne le condizioni funzionali e strutturali oltre che igienico sanitarie.

Le condizioni della struttura, sia pur chiusa da tempo, non sono apparse così critiche, come pure lamentato da qualcuno. La commissione ha potuto verificare che con un minimo di lavori di sistemazione e in tempi brevi, il Palmisano potrà tornare a disposizione dei cittadini che lo frequentavano e che ne hanno sollecitato in questi anni la riapertura.

“Una nuova operatività della struttura che, a differenza dei governi precedenti – riporta una nota del Comune -, l’amministrazione Episcopo ha intenzione di assicurare quanto prima, per offrire ai foggiani presidi socio-assistenziali efficienti. A breve al Centro per anziani Palmisano sarà eseguito un nuovo sopralluogo tecnico da parte degli assessori ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Galasso e Aprile, per entrare nel dettaglio degli interventi da approntare. Per l’amministrazione comunale, infatti, una riqualificazione dei presidi socio assistenziali è indispensabile per contrastare il disagio e l’isolamento e sviluppare quella socializzazione necessaria per favorire una reale integrazione nella comunità cittadina. Un lavoro che, come dimostrato questa mattina, sarà svolto in collaborazione tra gli assessorati competenti e la Commissione consiliare”.