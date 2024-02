Impresa del Monterosi che espugna Cerignola nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo e abbandona momentaneamente l’ultimo posto in classifica. Partenza shock per il Cerignola che dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco va sotto di due reti. Pugliesi colpiti a freddo dopo sessanta secondi da Piroli, il raddoppio ad opera di Eusepi con una girata al volo che fa secco Barosi. Capomaggio accorcia le distanze per i padroni di casa nel finale di frazione. Nel secondo tempo il portiere laziale Forte nega il pareggio al Cerignola almeno in tre circostanze. Cerignola privo di idee e in grande difficoltà contro la squadra ultima in classifica ma rinata dopo l’arrivo in panchina di Scazzola. Solo nel finale di frazione gli uomini di Tisci si svegliano e accorciano le distanze con un colpo di testa di Capomaggio su azione di calcio piazzato. A due minuti dall’intervallo espulso Tisci per proteste.

La ripresa inizia con il Cerignola alla ricerca del pareggio. Tascone da buona posizione calcia a colpo sicuro ma il portiere laziale si supera e respinge. Al 9’ l’autore del primo gol Piroli stende Vuthaj al limite dell’area, fallo da ultimo uomo ed espulsione. Monterosi in dieci. Il Cerignola spinge, Tascone a botta sicura ma ancora Forte che si oppone. Poi solo tanta confusione per un Cerignola brutto e poco determinato. Al termine fischi dal pubblico e silenzio stampa imposto dalla società gialloblu.