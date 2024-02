Un morto e un ferito. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera nelle campagne di Carapelle, nel Foggiano. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 79 dove, per cause da accertare, un trattore agricolo si è scontrato con un’automobile. Nell’impatto il conducente dell’automobile è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: intervenuti sul posto i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ferito l’agricoltore che era alla guida del trattore. Il deceduto, uno straniero, al momento dell’incidente non aveva documenti. (Agi)