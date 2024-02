“Come da calendario l’ultimo giorno di programmazione è il 4 marzo. Scriva email con richiesta. Grazie”. Così la Lumiwings ha informato un passeggero via chat della fine del volo Foggia-Torino. Manca ormai solo l’ufficialità ma la tratta che collegava la città pugliese al capoluogo del Piemonte sembra proprio ai titoli di coda.

Già nei giorni scorsi alcuni passeggeri che avevano prenotato un viaggio per il mese di marzo avevano ricevuto la comunicazione della cancellazione dei voli di andata e ritorno. “Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo ha subito una cancellazione – la mail di Lumiwings -. Vi chiediamo di inviare una mail al servizio clienti scegliendo tra una delle seguenti opzioni: cambio aeroporto con volo a scelta tra i voli in programmazione Foggia-Milano-Foggia, entro i sette giorni antecedenti o successivi al volo cancellato, o rimborso o voucher da utilizzare per acquisti futuri. Ci scusiamo per il disagio”.

Alla richiesta via chat di maggiori informazioni ecco la conferma sulla fine dei voli: “Ultimo giorno di programmazione è il 4 marzo”. Aerei vuoti alla base della decisione di mettere fine alla tratta.

L’unica destinazione che al momento tiene è Milano, dal prossimo 11 marzo su questa direttrice si volerà tutti i giorni, mentre da aprile il martedì e giovedì sarà garantita l’andata e ritorno in giornata. Dal 9 aprile sono previsti voli da e per Bergamo Orio al Serio.