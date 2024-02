Dal 5 marzo niente più voli da Foggia a Torino? La compagnia Lumiwings potrebbe sopprimerli. Motivo: aerei vuoti. In queste ore chi aveva prenotato un volo per il capoluogo piemontese nel mese di marzo sta ricevendo una mail con questa dicitura: “Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo ha subito una cancellazione. Vi chiediamo di inviare una mail al servizio clienti scegliendo tra una delle seguenti opzioni: cambio aeroporto con volo a scelta tra i voli in programmazione Foggia-Milano-Foggia, entro i sette giorni antecedenti o successivi al volo cancellato, o rimborso o voucher da utilizzare per acquisti futuri. Ci scusiamo per il disagio“.

Per lo stesso motivo (poche prenotazioni) nei mesi scorsi erano stati soppressi i voli da e per Verona e Catania. L’unica destinazione che al momento tiene è Milano, dal prossimo 11 marzo su questa direttrice si volerà tutti i giorni, mentre da aprile il martedì e giovedì sarà garantita l’andata e ritorno in giornata. Dal 9 aprile sono previsti voli da e per Bergamo Orio al Serio. In pratica quasi una mono rotta, considerata la vicinanza tra Linate, Malpensa e Bergamo.