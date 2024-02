Solo un pareggio per il Foggia che per tutto il secondo tempo ha giocato in superiorità numerica contro un buon Catania. L’1-1 di oggi mette fine alle quattro sconfitte consecutive. Tra i rossoneri esordio dal primo minuto di Tenkorang, mentre a formare il tridente d’attacco ci sono Millico, Santaniello e Tonin. Nel Catania l’ex Peralta. Dopo un avvio promettente del Foggia con un paio di incursioni di Millico, gli etnei passano in vantaggio: azione confusa in area foggiana, gran tiro di Peralta ribattuto dalla difesa, il più lesto ad approfittarne è Rapisarda che con un pizzico di fortuna insacca alle spalle dell’incolpevole Perina.

Vantaggio siciliano che dura poco. Al 34’ Millico su calcio di punizione pennella un bel pallone in area di rigore dove Santaniello trova la zuccata vincente per il gol dell’1-1. Nei minuti di recupero ingenuità dell’albanese del Catania Haveri che si becca il secondo cartellino giallo e viene espulso lasciando in dieci la sua squadra. La ripresa si apre con il Foggia che con l’uomo in più sfrutta tutti gli spazi e si rende pericoloso in più di una circostanza: all’11’ traversa di Carillo sugli sviluppi di un angolo del solito Millico. Ad un quarto d’ora dal termine Cudini getta nella mischia Bezzon e Rolando ma il Catania si chiude bene. Esordio in rossonero anche per Ercolani e Gagliano con assedio finale del Foggia nei sei minuti di recupero che però non sortiscono nessun effetto. Finisce 1-1.