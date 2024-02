Nulla da fare per il Cerignola in casa della capolista Juve Stabia che si impone con un secco 4-0 che consente ai campani di consolidare la vetta della classifica. Per i gialloblu pesante sconfitta dopo la bella prestazione della settimana scorsa contro il Crotone. A decidere la sfida del Menti una doppietta di Adorante e i gol di Candellone su rigore e Piovanello. Nel Cerignola esordio dei nuovi acuisti Lombardi e Bianchini. Sconfitta pesante per la squadra di Tisci ma posizione playoff ancora salva. Per la Juve Stabia, ancora imbattuta tra le mura amiche, quindicesima vittoria stagionale.