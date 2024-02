L’associazione Il Baffo di Torremaggiore è pronta a divertire il pubblico con la sua nuova produzione teatrale “La Fortuna si diverte”, commedia in tre atti di Athos Setti, presentata in una chiave moderna e avvincente. Il sipario si alzerà sabato 3 febbraio 2024, presso il teatro “Giannone” di San Marco in Lamis, con la presentazione della giornalista de “La Gazzetta di San Severo” Elisabetta Ciavarella.

“Anche quest’anno – anticipa con entusiasmo il direttore artistico del gruppo teatrale, Paolo Di Capua – porteremo in scena una grande opera teatrale, un classico della risata. Abbiamo scelto Athos Setti, poco ricordato ma amico e collaboratore del maestro Eduardo De Filippo. Abbiamo rivisitato la storia inserendo nuovi personaggi, dando vita a un’esperienza teatrale unica”.

LA COMMEDIA – La trama ruota attorno al personaggio di Pasquale, un facchino con il vizio del bere. In una notte di sbornia, riceve in sogno la visita di Dante Alighieri, il quale gli suggerisce quattro numeri da giocare al lotto, ma con un’osservazione inquietante: quei numeri rappresentano anche la data della sua morte. Pasquale, desideroso di una vita migliore, gioca i numeri, vince e si trasferisce in un lussuoso appartamento con la famiglia. Tuttavia, la paura della morte imminente lo tormenta.

Il regista promette una serata all’insegna della risata con dialoghi esilaranti, personaggi divertenti e situazioni spiritose. “Non mancherà un colpo di scena finale”, rivela.

IL CAST – Sul palco reciteranno Concetta Angeloro; Loreta Cappucci; Greta Cicerale; Rossana Coppola; Maria De Vito; Giovanna De Vivo; Salvatore Di Ianni; Elvira Di Gennaro; Cinzia Iarrapino; Miriam Insogna; Giuseppe Larocca; Michele Leccisotti; Emilio Pio Liemonte; Roberto Longo; Andrea Maiorano; Luigia Mollica; Giuseppe Russo; Massimo Spaccavento; Arcangela Spinelli e Giuseppe Volgarino. La scenografia è a cura di Rossana Coppola, mentre i costumi sono stati realizzati da Maria De Vito. Gli arredi scenici sono curati da Maria De Vito, Concetta Angeloro e Cinzia Iarrapino; il trucco è a cura di Angela Cipriano, le acconciature sono realizzate da Loreta Cappucci, con la collaborazione di Filomena De Gennaro. Assistente di scena è Giovanni Gallo; la grafica a cura di Creativia adv. Il service audio-Luci è di Sergio Spaccavento in collaborazione con Pasquale Papandrea; fotografo ufficiale Antonio Schiavone.

Il ringraziamento del direttore artistico va alla Provincia di Foggia, all’Associazione Sacco e Vanzetti di Torremaggiore, allo sponsor “Maulivo” e a Pasqualina Celozzi per la preziosa collaborazione teatrale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il 329.0204528.